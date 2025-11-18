

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “Dobbiamo rispettare il Patto di stabilità, anche se non ci piace. Lo abbiamo criticato, anche se noi di Forza Italia siamo la forza più europeista della maggioranza, ma comunque deve essere rispettato. L’opposizione, da una parte, ci accusa di essere rigoristi e di affamare la povera gente. Prima, invece, ci diceva che avremmo messo il Paese in ginocchio, che lo spread sarebbe schizzato a 500 punti e che la speculazione avrebbe fatto cadere il governo. È successo esattamente il contrario, con oltre un milione di posti di lavoro creati. Possiamo ritenerci soddisfatti”. Così il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi.

Sul tema del condono, “bisogna essere molto attenti: lo abbiamo detto più volte. È necessario intervenire con cautela sulla norma, eventualmente, per affrontare alcuni problemi rilevantissimi che esistono in Campania, ma non solo. Io, per esempio, non sono contrario all’ampliamento di queste sanatorie, proprio per consentire a chi ha un alloggio di poter effettuare lavori per la sicurezza sismica e per l’efficientamento energetico, temi che sono all’ordine del giorno. Nel Paese ci sono problemi gravissimi, anche dovuti all’impostazione ideologica portata avanti in passato. Cerchiamo di superarli, ma certamente bisogna muoversi con grande attenzione: questo non significa distruggere le zone parco, né tantomeno devastare il paesaggio. Su questo siamo totalmente d’accordo”, conclude.

