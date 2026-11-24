

Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - La Società italiana di neurologia esprime apprezzamento per gli emendamenti presentati al Ddl Bilancio 2027 che puntano a rafforzare le politiche nazionali per la salute del cervello, attraverso risorse dedicate alla programmazione e alla comunicazione. Sono proposte, provenienti da maggioranza e opposizione che, secondo la Sin, testimoniano una sensibilità trasversale verso la necessità di riconoscere la salute del cervello come una priorità di sanità pubblica e di tradurre questo principio in strumenti e risorse concrete. Gli emendamenti - riferisce una nota - prevedono, con stanziamenti differenti, l’istituzione presso il ministero della Salute di un Comitato nazionale per la Salute del cervello, incaricato di elaborare un Piano triennale, e risorse per la sua attuazione nel biennio 2027-2028. Un ulteriore intervento destina risorse nel 2027 a campagne istituzionali dello stesso ministero includendo, tra le finalità, la promozione della salute del cervello lungo tutto l’arco della vita e l’informazione sui fattori di rischio modificabili delle patologie neurologiche e neurodegenerative.

"La presentazione di questi emendamenti rappresenta un segnale importante, anche perché mostra come l’attenzione alla salute del cervello possa diventare un tema condiviso al di là delle appartenenze politiche - afferma Mario Zappia, presidente Sin - Ora è fondamentale che questa attenzione trovi riscontro nelle scelte finali del Parlamento e del Governo. La salute del cervello ha bisogno di una strategia nazionale accompagnata da risorse adeguate, perché prevenzione, diagnosi tempestiva, assistenza e ricerca possano diventare parti di una politica organica e duratura". La prevenzione costituisce infatti una delle nuove frontiere della neurologia, perché la salute del cervello non è soltanto il risultato di assenza di patologie, ma è il frutto di stili di vita sani. Le evidenze scientifiche mostrano che numerose patologie neurologiche possono essere influenzate da fattori modificabili e che investire precocemente su stili di vita, salute cardiovascolare, ambiente e inclusione sociale può contribuire a ridurne l'impatto sulla popolazione.

"Investire anche in campagne di comunicazione - continua Zappia - significa aumentare la conoscenza delle patologie del cervello, diffondere una cultura della prevenzione e aiutare i cittadini a riconoscere precocemente rischi e segnali che non devono essere sottovalutati". Gli emendamenti - puntualizza la nota - prendono spunto dal Manifesto unitario delle Associazioni delle persone con malattie neurologiche, sottoscritto durante gli Stati generali promossi dalla Sin nell'ambito del 56esiom Congresso nazionale di Firenze, che si è svolto lo scorso ottobre. Il documento chiede, tra le altre priorità, un Piano nazionale per la salute del cervello, maggiore informazione e alfabetizzazione neurologica, equità di accesso alle cure, continuità assistenziale, sostegno alla ricerca e riconoscimento del ruolo di associazioni e caregiver. "Il Manifesto ha dato una voce comune a persone che convivono con condizioni neurologiche molto diverse, alle loro famiglie e ai caregiver - sottolinea Zappia - Oggi le istituzioni hanno l’opportunità di dare una prima risposta concreta a quelle istanze. Per questo auspichiamo che gli emendamenti possano trovare spazio nella Legge di Bilancio e rappresentare un primo passo verso una politica nazionale strutturale per la salute del cervello".

