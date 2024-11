Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Rimediare agli errori del passato, lavorare per tracciare la strada dei prossimi anni: su questo binario si sta muovendo il ministero della Salute che anche nei prossimi interventi inseriti in legge di Stabilità dà segnali concreti nella direzione di una sanità realmente vicina ai bisogni dei cittadini. Nulla è perfetto e infatti con il ministro Orazio Schillaci stiamo ancora lavorando per destinare ulteriori risorse (senza dimenticare che lo stanziamento del 2025 per la sanità toccherà il massimo storico) per andare incontro alle esigenze di medici, infermieri e di tutto il comparto. Per questo l’evidenza dei numeri sulla pressoché inesistente partecipazione allo sciopero di ieri dice con certezza solare che il confronto e le misure decise fino ad ora sono condivise e premiate da chi, meritoriamente, assicura il servizio sanitario nazionale". Lo dice Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera.