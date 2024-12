Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Lega e Fdi per anni hanno parlato di macelleria sociale e invece con sorpresa" nella manovra c'è "attenzione ai futuri italiani. Va dato atto a Meloni, nel suo caso si tratta di trasformismo, di aver saputo con Giorgetti avere ragione di tanti fronti di maggiore spesa e maggiore disavanzo. Non condivido però il compiacimento della maggioranza per la posizione migliore che l'economia italiana avrebbe in Europa". Lo dice il senatore a vita, Mario Monti, intervenendo in aula al Senato.

"Certamente la situazione politica italiana più stabile e solida. Ma l'Italia ha un grande vuoto da recuperare: l'Italia è diventato un paese arretrato, nel quale i giovani più qualificati vanno all'estero, gli italiani non credono nel futuro dell'Italia se fanno così pochi figli. E' su questo sfondo grigio che andrebbe valutato uno 0,1 in più di crescita dell'Italia in alcuni mesi. C'è da rimboccarsi le maniche. Negli ultimi 30 anni c'è stato un vuoto di crescita".

"Abbiamo l'ombra, anzi più di un'ombra di una crisi industriale e di una crisi distributiva che ha molto a che fare con una genuflessione dello Stato all'evasione. E' un paese che merita tutto il nostro amore, un po' di esame di coscienza e un grande rimboccarsi le maniche".