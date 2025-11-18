

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “L’Italia si dimostra al vertice in Europa. C’è una situazione congiunturale critica in tutto il continente. La Germania, la Francia e molte altre superpotenze mondiali stanno crescendo molto meno. Già dal prossimo anno verrà fatto un incremento dello 0,15% e dello 0,20% per l'anno successivo, come da documento approvato dalla Camera. Investire nell’industria della difesa non vuol dire solo produrre armi ma vuol dire creare lavoro e un indotto ad alta innovazione. I giornali internazionali hanno fatto i complimenti al presidente Meloni e al Governo per la stabilità e il pragmatismo. Anche quest’anno, con equilibrio, la manovra del Governo Meloni è andata incontro alle esigenze dei cittadini, del ceto medio, delle famiglie e delle imprese con l’abbattimento del cuneo fiscale”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone intervenendo a Coffee Break su La7.

"Schlein e il Movimento 5 Stelle citano dati totalmente falsi. Tra il 2013 e il 2022, con i precedenti governi, nel resto d'Europa il potere d'acquisto dei salari aumentava del 2,5%, mentre in Italia diminuiva del 2%. Da ottobre 2023 la tendenza è cambiata e le famiglie stanno progressivamente recuperando il loro potere d'acquisto con una dinamica dei salari che è migliore, e non peggiore, rispetto a quella del resto d'Europa. Invece di rispondere dei soldi degli italiani buttati con il superbonus, le opposizioni continuano a inventare numeri totalmente infondati", conclude.

