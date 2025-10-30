

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “Nel terzo trimestre del 2025 l’economia è completamente ferma: Pil a crescita zero rispetto al trimestre precedente. La propaganda trionfalistica del governo ha le gambe corte. La manovra di bilancio per il 2026 si conferma sempre più inutile e dannosa di fronte alla stagnazione”. Lo scrive sui social il responsabile economico del Pd Antonio Misiani.

