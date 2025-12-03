

Roma, 3 dic (Adnkronos) - "L'emendamento sull'oro di Bankitalia è una proposta fuori dal mondo, dal punto di vista tecnico è contrario ai Trattati europei, appartiene al bagaglio storico di una certa destra sovranista. FdI insiste ma va tolto di mezzo, lo facciano il prima possibile, si rischia di compromettere la credibilità del Paese su un tema molto delicato e su cui non si può scherzare". Lo ha detto il senatore del Pd Antonio Misiani, responsabile Economia del partito, in una conferenza stampa sulla manovra.



