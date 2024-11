Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Una parte" delle coperture della manovra "arriva da banche e assicurazioni. È una cosa che semplicemente nessuno aveva mai avuto il coraggio di fare in passato. Men che meno aveva avuto questo coraggio la sinistra che oggi ci chiede a gran voce la tassa sugli extraprofitti, però quando governava i soldi dei cittadini li usava per salvare le banche o per mettere la garanzia statale sui prestiti. È un importante cambio di passo. Ne sono orgogliosa". Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla manifestazione promossa a Bologna dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l'Emilia Romagna Elena Ugolini.