

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Modifiche alla manovra? "Sul contributo delle banche non credo, continuo a dire che, secondo me, è un bel segnale che si mettono le risorse sui lavoratori, sulle imprese che assumono, sulle famiglie, sulla natalità, sulla sanità e che si chieda un contributo a banche e assicurazioni". Lo dice la premier Giorgia Meloni al Tg1. "Sugli affitti brevi a mio avviso -aggiunge- deve decidere il Parlamento se confermare o meno la norma".

