

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “Landini non perde il vizio. Bravissimo a organizzare scioperi di venerdì, molto meno a tutelare i diritti dei lavoratori. Ormai il segretario della Cgil ci ha abituato alle sue manifestazioni che sicuramente non serviranno ad aumentare i salari e a rafforzare il potere d’acquisto dei cittadini. A questo, ci sta pensando il nostro Governo”. Così il deputato della Lega Simonetta Matone.

