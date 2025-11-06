

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Dei dati emersi dalle audizioni di oggi sulla legge di bilancio, nessuno ha ripreso il fatto che l’Irpef sia diventata più redistribuiva. Nessuno ha ripreso il fatto che in questi anni le riduzioni fiscali hanno beneficiato soprattutto i redditi bassi". Così in una nota Luigi Marattin, segretario del Partito liberaldemocratico.

"Politici populisti, e quella parte di informazione che ai populisti liscia il pelo, hanno preferito inventare il messaggio opposto: che si starebbe favorendo i 'ricchi'. Si tratta di una colossale bugia. A onor del vero invece, ed è il motivo per cui il Partito liberaldemocratico è contrario a questo intervento, il ceto medio di questo paese continuerà ad essere il più tartassato del mondo occidentale”, conclude.

