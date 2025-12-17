

Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Fatemi capire…col maxi emendamento il governo taglia di 2 miliardi la spesa pensionistica nel prossimo decennio, aumentando l’età effettiva di pensionamento e riducendo la pratica del riscatto della laurea (e ha tutto il nostro plauso per questo)". Lo dice Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico.

"Ma poi in un altro articolo della legge di bilancio, spende 1,5 miliardi, invece di destinarli al taglio delle tasse come proponiamo noi, per anticipare di un mese l’età pensionabile nel prossimo biennio -prosegue-. Come stanno insieme queste due cose?! Ricorda il 'metti la cera, togli la cera' di Miyagi e Daniel-San di Karatè Kid".



