

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Sulla Casa il governo Meloni è il peggior governo della storia della Repubblica. Siamo praticamente allo zero assoluto in termini di interventi, politiche, investimenti". Così in una nota Pierfrancesco Majorino, responsabile Diritto alla casa nella segreteria nazionale del Pd.

"Giorgia Meloni e Matteo Salvini riescono nel miracolo di azzerare i fondi a sostegno dell'affitto, ignorano completamente l'emergenza costituita dai centomila alloggi popolari vuoti, restano al palo sul tema degli affitti brevi, in questo caso senza prendere nemmeno esempio dalla Regione Toscana che hanno addirittura deciso di ostacolare".

"Noi continueremo a insistere in tutt'altra direzione. Crediamo che l'Italia debba darsi un Piano Casa vero come hanno affermato i sindaci e gli assessori alla Casa di decine di città. Il governo si occupa dell'abitare solo pensando a sanare qualche abuso edilizio. Noi vogliamo garantire il diritto all'abitare. Si tratta di due visioni opposte".

