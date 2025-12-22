

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "In questa legge di bilancio governo e maggioranza hanno fatto tanto rumore e tanta improvvisazione per poi non produrre nulla di concreto per gli italiani: soltanto mancette elettorali per qualche lobby amica. Nulla per il Paese, nulla per le imprese, nulla per giovani, famiglie e salari”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

