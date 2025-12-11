

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “L’emendamento di Fratelli d’Italia sull’oro è demagogico e populista, ma soprattutto in questo modo il governo non solo esprime sfiducia verso il sistema monetario europeo, ma svela anche l’intento di voler ledere l’autonomia di istituzioni come Bankitalia e Bce, in coerenza con la strategia pubblicata da Trump che vede l'Italia Paese al servizio degli Usa per indebolire da dentro l'Unione Europea”. Lo ha detto questa mattina ad Agorà il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Il governo dovrebbe avere più consapevolezza del fatto che in una democrazia liberale ci sono dei limiti al potere e alle competenze. E non è dicendo che una cosa è del popolo che il governo può fare quello che vuole, anche perché quei limiti sono a tutela del popolo. Inoltre - ha concluso Magi - andrebbe ricordato ai patrioti di Fratelli d'Italia che il 40% dell'oro italiano è detenuto negli Stati Uniti di Trump: quelle non sono mani straniere?”.

