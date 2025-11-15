

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Mance, favori, condoni, salvacondotti. L’assalto elettorale alla diligenza della manovra da parte della maggioranza è letteralmente indegno. A pochi giorni dal voto in Campania, il governo nasconde la mancanza di idee e di visione facendo ricorso al peggior assistenzialismo che tanto ha fatto male al Mezzogiorno d’Italia e al Paese in generale”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

