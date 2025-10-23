

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “Assurdo. Il governo e i ministri annunciano la legge di bilancio in conferenza stampa, ma poi scopriamo che nemmeno i vicepremier sanno cosa c’è scritto dentro. E’ successo con Salvini e gli affitti brevi, sta succedendo ora con Tajani che protesta per il definanziamento delle opere di trasporto pubblico locale. Una manovra alla cieca”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

