

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - “Il nostro obiettivo è abbassare le tasse sul lavoro: per fare questo serve una tassazione più equa e delle aliquote progressive sulla rendita e sui patrimoni a partire dalle tasse di successione. Questo è quello che avviene in tutta Europa. Non capiamo perché la destra e il governo siano contrari”. Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

