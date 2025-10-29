

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "La legge di bilancio vuole dare risposte concrete agli italiani, con serietà e grazie alla stabilità del governo. Una stabilità premiata dalla fiducia dei mercati e che permette di approvare interventi su cinque anni. Sui salari, ad esempio: aver deciso che per gli aumenti di stipendio dovuti a un rinnovo del contratto nel 2025 o a rinnovi che ci saranno nel 2026 la somma in più in busta paga avrà una tassazione minima del 5%, anziché del 23%, significa mettere più risorse nelle tasche delle persone. E questo si aggiunge al fatto che abbiamo reso strutturale nella scorsa legge di bilancio il taglio del cuneo fiscale. Le due cose vanno entrambe nella direzione di aumentare i salari". Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi a Radio Anch’io.

"Quanto alle banche, noi non tassiamo gli extraprofitti, che non esistono, ma chiediamo un contributo proprio per poter aumentare i salari o le risorse da dare alla Sanità pubblica. Gli affitti brevi? Per Noi Moderati è prioritario incentivare gli affitti a lungo termine, per questo proponiamo di abbassare dal 21% al 15% l’aliquota sulla cedolare secca per chi affitta a lungo termine recuperando le risorse dall’aumento al 26%, solo 5 punti in più, dell’aliquota sugli affitti brevi gestiti tramite piattaforme", conclude.

