Roma, 8 nov. (Adnkronos) - “Ancora un venerdì di sciopero per il trasporto pubblico, stavolta senza nemmeno il rispetto delle fasce di garanzia. Risultato: città paralizzate e un’altra giornata di passione per i cittadini, l’ultima di una lunga serie. Nessuno mette in discussione il diritto allo sciopero, che è scritto in Costituzione, altra cosa però è abusarne, scaricando con insensata frequenza tutti i disagi sui lavoratori, creando danni alle imprese, al sistema produttivo e all’economia. Chi invita alla ‘rivolta sociale’ farebbe bene a riflettere”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.