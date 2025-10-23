

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Vogliamo abbassare le tasse a chi affitta la propria casa a lungo termine, così da incentivare i proprietari ad immettere sul mercato gli immobili sfitti. Oggi in Italia sono quasi 10 milioni le abitazioni inutilizzate, la priorità è dare risposte ai tanti giovani, alle famiglie e ai professionisti che non trovano casa e contrastare il caro-affitti e lo spopolamento dei centri storici, garantendo il libero mercato e la proprietà privata. Presenteremo perciò un emendamento alla legge di bilancio non per eliminare l’aumento dell’aliquota al 26% sugli affitti brevi per chi usa piattaforme, ma per finanziare con quelle risorse l’introduzione di una cedolare secca al 15% sui contratti a canone libero, mantenendo invariato il 10% per i contratti a canone concordato". Così Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.

"Ricordo che la cedolare secca sugli affitti fu introdotta proprio con lo scopo di agevolare i proprietari di casa a mettere i loro alloggi in affitto a lungo termine. In questo caso non ci sarebbe nessuna penalizzazione verso i proprietari di casa ma un incentivo a contribuire all’emergenza abitativa nelle nostre città", conclude.

