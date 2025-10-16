

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “La solidarietà è uno dei perni della coesione sociale. Per questo motivo va nella giusta direzione la scelta del governo di innalzare il tetto al 5X1000, come previsto nella prossima legge di bilancio. Fratelli d’Italia ha sempre promosso questa iniziativa”. Così la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli.

“Nel mio ruolo di capogruppo in commissione Bilancio assicuro pieno sostegno a un’azione giusta che riconosce, com’è doveroso, il valore degli enti del terzo settore e dà una risposta sostanziale alle scelte dei contribuenti”, conclude.

