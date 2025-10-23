

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - “Antonio Tajani ha perfettamente ragione: tagliare i fondi per la stazione di Afragola sarebbe un errore grave e miope. Quell’opera non è solo un’infrastruttura, ma un simbolo del riscatto del Sud, un nodo strategico che collega la Campania all’Europa”. Così Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania.

“Afragola è un punto di forza per l’intera filiera logistica e produttiva del Mezzogiorno, un volano per l’occupazione e per la competitività del territorio. Difenderla significa difendere il futuro del Sud. Forza Italia, come ha annunciato Tajani, farà la sua parte in Parlamento per correggere questa stortura e garantire che la Campania non venga penalizzata da scelte miopi”, conclude.

