

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "La Lega smentisce categoricamente una notizia infondata: la manovra non prevede alcun taglio ai fondi per la Metro C. Le cifre citate da Tajani, 50 milioni di euro, non sono tagli, ma una semplice riprogrammazione di risorse. Contrariamente a quanto sostiene il ministro degli Esteri, questa operazione consente di utilizzare meglio le risorse, non di ridurle. Con la Lega al governo e grazie all’impegno del ministro Salvini, sono stati sbloccati cantieri e avviati investimenti senza precedenti. Comprendiamo l’interesse politico ad attaccarci, ma dichiarare il falso non è la soluzione più efficace". Così i deputati della Lega in commissione Trasporti.

