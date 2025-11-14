

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Spostare le risorse utilizzate per i centri in Albania su un pacchetto di misure da attuare in Italia per far fronte all’allarmante situazione che si è venuta a creare sulla sicurezza. E’ la richiesta avanzata da Italia Viva con un emendamento alla legge di Bilancio, presentato insieme a Pd, M5S e Avs. I fondi altrimenti destinati all’Albania possono essere invece utilizzati per aumentare il personale delle forze dell’ordine, garantire una maggiore sicurezza nelle piazze e strade italiane attraverso un adeguato sistema di illuminazione, rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone nevralgiche delle città. Questo scopo può essere raggiunto destinando 125.492.482 euro all’anno dal 2026.

