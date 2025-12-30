

Roma, 30 dic (Adnkronos) - Lungo colloquio in aula alla Camera tra Antonio Tajani a Marta Fascina. Il ministro degli Esteri, durante le dichiarazioni di voto, ha lasciato gli scranni del governo per spostarsi tra i banchi del gruppo di Forza Italia e salutare i 'suoi' deputati. Il ministro degli Esteri e leader di FI si è intrattenuto con diversi azzurri, poi ha notato la Fascina seduta al suo posto, l'ha salutata e si è avvicinato per fermarsi a lungo a parlare con la ex compagna di Silvio Berlusconi.



