Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Ponti al mondo a campata unica così lunghi, con un pilone immerso in una falda sismica. I nodi rilevanti su deformabilità e percorribilità del ponte non sono mai stati sciolti eppure siamo alla follia. Il governo considera strategiche solo le opere ciclopiche come il ponte sullo stretto: altri 6,9 miliardi di euro presi dal fondo delle opere strategiche ‘razziate’ per il Ponte. E’ una manovra contro il Paese". Lo dice Marco Grimaldi, capogruppo di Avs in commissione Bilancio.