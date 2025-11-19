

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “In questa legge di bilancio non ci sono tagli agli enti locali. Bisogna dirlo forte e chiaro, dopo che da settimane assistiamo ad attacchi infondati da parte della sinistra. I Comuni sono le istituzioni più vicine ai cittadini e per questa ragione il governo, con questa legge di bilancio, farà in modo di far beneficiare gli enti locali dell’allentamento delle misure del fondo per i crediti esigibili, della stabilizzazione del fondo per i centri estivi, delle risorse destinate al sociale con la carta 'dedicata a te' per le famiglie più in difficoltà. Nessun servizio a rischio, ma risorse che direttamente o indirettamente andranno ad aiutare i Comuni. Dunque, parlano i fatti. Da Avs la solita propaganda”. Così Mariastella Gelmini, senatrice e responsabile enti locali di Noi Moderati.

