

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - “È davvero opportuna l’iniziativa che Palazzo Chigi ha assunto in un incontro tra il presidente del Consiglio insieme ad altre autorità di governo ed i rappresentanti del comparto sicurezza-difesa che si terrà nei prossimi giorni. Per Forza Italia le risorse per la sicurezza sono una priorità anche nell'ambito della legge di Stabilità". Lo affermano il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, e nota congiunta il Presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, e il responsabile del dipartimento Difesa del partito, Matteo Perego di Cremnago.

"I problemi da affrontare -aggiungono- sono innumerevoli. Per noi è prioritaria la previdenza dedicata per tutto il popolo in divisa, alla quale sono state già dedicate risorse che vanno incrementate. Ci sono poi i problemi degli organici e degli straordinari. Ci sono poi interventi di varia natura anche ordinamentale che dovranno essere attuati. A tal fine, la legge di Stabilità ed i provvedimenti, più volte annunciati dal ministro Piantedosi, insieme all'aumento degli stanziamenti che ci sarà per tutto il comparto sicurezza e difesa, a partire dal 2026, rappresentano garanzia di un forte impegno. Abbiamo condiviso con il segretario nazionale Tajani questa priorità e Forza Italia, come sempre, sarà in prima linea sia nel confronto in corso sulla legge di Stabilità, sia in vista dei provvedimenti successivi per fare sì che il comparto sicurezza-difesa abbia le risorse e gli organici che siano all'altezza del sacrificio delle nostre donne e dei nostri uomini in divisa che difendono la nostra sicurezza e la nostra libertà”.

