Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Faccio gli auguri al nuovo presidente dell'Anci: appena Manfredi si abituerà al nuovo ruolo scoprirà che non è stato applicato il turn over agli Enti locali. Caro Manfredi, chiedi scusa e non pubblicare le veline che ti scrivono i funzionari di partito sul giornale di riferimento". Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gaspari, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal Governo sulla legge di Bilancio.