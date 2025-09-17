

Roma, 17 set.-(Adnkronos) - “Va apprezzata la disponibilità dell'Abi a un ulteriore confronto con le istituzioni per verificare gli accordi già stabiliti per il 2025-2026 che hanno portato consistenti vantaggi alle casse pubbliche. Il confronto è il metodo per garantire analoghi vantaggi anche per il futuro. Così si affronta il tema del rapporto istituzioni-banche, dialogando, non minacciando altre tasse a chi ha già tasse supplementari oltre a quelle ordinarie”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

