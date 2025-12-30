

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "In due mesi e mezzo è successo di tutto, soprattutto di notte, avete cambiato tutto per non cambiare nulla". Lo dice Nicola Fratoianni di Avs in aula alla Camera per le dichiarazioni di voto sulla manovra. "E' una legge di bilancio fatta non di prudenza ma di austerità. Lo fate ora per tenervi qualche margine per la prossima" che sarà alla vigilia della campagna elettorale, "intanto però tagliate tutto".

"Tagliate tutto persino sulla sanità, rispetto al Pil il finanziamento continua a scendere, tagliate i fondi alla scuola e li date a quella privata, nulla sulla ricerca ne' la cultura. E poi il capolavoro sulle pensioni, su cui siete inciampati, avete fatto il patatrac, il miracolo di peggiorare addirittura la legge Fornero. L'unica cosa che aumenta in modo significativo è la spesa militare. State aderendo all'economia di guerra e questo porterà solo disastri. Noi facciamo gli auguri agli italiani che, nonostante questo governo, meritano un anno migliore rispetto a quello passato".

