Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Forse Foti e i suoi vivono su un altro pianeta e non si accorgono della disperazione sociale del paese. Altro che le parole di Landini, il vero reato è buttare 40 miliardi di euro in armi, mentre milioni di italiani non riescono a curarsi e faticano a mettere il piatto a tavola due volte al giorno". Lo affermano Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs.

"Come è stato gravissimo distogliere nottetempo i quasi 5 miliardi di euro del fondo automotive ignorando lo sciopero dei lavoratori di qualche giorno prima. Di fronte a veri e propri schiaffi in faccia da parte del governo, cosa si aspettano dal rappresentante dell’organizzazione sindacale più rappresentativa del paese? Che li applauda? Dopo il Ddl sicurezza ora vorrebbero pure vietare la libertà di parola. A Maurizio Landini la nostra piena solidarietà".