Roma, 26 nov. (Adnkronos) - “Mentre proliferano le notizie che raccontano di una maggioranza spaccata, alle prese con lotte intestine e fratture interne, il Governo Meloni continua a lavorare per rendere l’economia della Nazione stabile e credibile. Lo certifica anche oggi la Commissione europea che promuove oltre alla manovra economica per il 2025 anche il piano pluriennale di rientro esteso a sette anni. Questa è una manovra dalla solida ossatura. Qualsiasi divergenza su elementi marginali verrà appianata senza dubbio". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.

"Schlein e Conte -aggiunge- continuino a stracciarsi le vesti e ad augurarsi fratture che mai ci saranno. Tanto anche per quest’anno la maggioranza sarà compatta sulla legge di Bilancio. E a loro, anche quest’anno, non resterà che leggerla”.