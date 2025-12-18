

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in chiusura di seduta ha informato l'aula su una variazione di orario rispetto al calendario concordato ieri in capigruppo: martedì 30 dicembre e dichiarazione di voto finali sulla manovra, tramesse in diretta televisiva, partiranno dalle ore 11. La votazione finale è prevista entro le 13.

