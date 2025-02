Roma, 3 feb. (Labitalia) - "Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Milleproroghe (D.L. 27 dicembre 2024, n. 202), del Collegato Lavoro (L. n. 203/2024) e della legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), si definisce un nuovo quadro normativo destinato a incidere profondamente sul mondo del lavoro, della previdenza e della fiscalità. L’impianto normativo promulgato alla fine del 2024 si distingue per la ricchezza di contenuti e prospettive che meritano analisi dettagliate e mirate, sia per la portata delle modifiche introdotte sia per le implicazioni che le stesse avranno sui vari attori del sistema economico". E' quanto si legge in una nota.

Con la circolare n. 1/2025, la Fondazione studi consulenti del lavoro analizza - sinteticamente - le principali innovazioni introdotte dai provvedimenti, fornendo una panoramica delle misure più rilevanti per lavoratori e imprese e un primo orientamento utile a comprendere le modifiche normative e le relative implicazioni operative.

Per rendere più chiara e agevole la trattazione delle numerose disposizioni, l’analisi viene condotta seguendo un criterio ordinato, basato sul provvedimento di riferimento e sul numero dell’articolo o comma che racchiude la specifica disciplina oggetto di valutazione.