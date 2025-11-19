

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Non è vero che nella legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri ci siano tagli ai Comuni: lo ha confermato anche il presidente dell’Anci, Manfredi. Avs diffonde affermazioni infondate a danno degli Enti Locali, una strumentalizzazione incredibile con l’unico obiettivo di attaccare il governo di centrodestra, che smentiamo con i fatti". Così in una nota congiunta il responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia Maurizio Gasparri e il vicepresidente vicario dell’Anci e sindaco di Ancona Daniele Silvetti.

"Al contrario - proseguono - la legge di bilancio rafforza il settore con nuove risorse: l’incremento fino a 250 milioni del fondo per i minori affidati con sentenze dell’autorità giudiziaria, il consolidamento del fondo da 60 milioni per i centri estivi, l’ampliamento a 112 milioni del fondo perequativo verticale e nuove norme che rendono più flessibile il fondo crediti di dubbia esigibilità".

"Noi aumentiamo i fondi e sosteniamo i cittadini, mentre altri si limitano a polemiche sterili per screditare le azioni positive del governo di centrodestra. Questa è la realtà", conclude.

