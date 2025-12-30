

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Questa che votiamo oggi non è una legge di Bilancio ma una truffa ufficiale del governo ai danni degli italiani. Il centrodestra ha venduto in campagna elettorale un prodotto che, una volta al governo, si è rivelato un pacco totale. Da fare invidia a Wanna Marchi”. Lo ha detto Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, nel corso della dichiarazione di voto sulla legge di Bilancio.

“Quella ai danni degli italiani è una truffa a tutto campo, che non risparmia nessun settore. Sulle pensioni siamo passati da crociata contro la Fornero allo spedire più tardi in pensione il 98% degli italiani. Si festeggia la crescita dell’occupazione quando i numeri sono dovuti solo al fatto che i lavoratori più anziani continuano a lavorare. Una delle truffe peggiori è quella sulle tasse. I partiti del ‘meno tasse per tutti’ hanno introdotto 10 miliardi di nuove tasse: su tabacchi, Rc auto, pacchi, gasolio, Irap. La Tobin tax è raddoppiata e i pedaggi autostradali aumentati. Si è truffato sulle tasse alle big tech, con i 500 milioni abbonati ad Amazon. Sono stati truffati i medici, gli infermieri, i pazienti, le forze dell’ordine, a cui non sono stati dati i 10mila uomini in più promessi. Questo non è governare. E’ ingannare. Avete promesso miracoli, avete consegnato dei pacchi”, ha concluso.

