

Milano, 11 nov. (Adnkronos Salute) - "La sanità è di tutti: è prevalentemente del paziente e in secondo luogo è degli operatori sanitari, che sono impegnati in una mobilitazione importante per il 5 dicembre. Anche le società scientifiche appoggiano quello che è un richiamo alla riflessione: bisogna fare di più, capendo che i momenti non sono sempre gli stessi. Nel periodo Covid è stato fatto tantissimo, certo. Molte cose hanno funzionato. Sembra però che tanti non abbiano imparato dal sistema che era stato messo in piedi in meno di un anno. Siamo tornati molto indietro su alcuni aspetti organizzativi". A sottolinearlo all'Adnkronos Salute è Andrea Montagnani, presidente nazionale della Fadoi (Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti), commentando le misure previste in Manovra e guardando all'iniziativa in programma per chiedere più attenzione per il settore sanitario.

Su cosa siamo tornati indietro? "Faccio un esempio - argomenta - Durante il periodo Covid è stato stabilito che ci fossero in aggiunta quasi 5mila posti letto di semi-intensiva per prepararsi a eventuali nuovi eventi e per coprire la carenza che si è dimostrata. Questi posti sono stati messi dall'oggi al domani e il 70% nelle Medicine interne". Com'è andata a finire? "Su questo non c'è un report" che faccia il punto su "quanti posti letto, se funzionano, se sono operativi, se c'è il personale. L'impressione è che non sia tutto efficiente. Speriamo che non ci sarà un'altra pandemia o un'altra necessità di velocizzare un certo tipo di assistenza. Ma è chiaro che oggi l'ospedale deve fare un qualcosa di sempre più intensivo, non l'accoglienza al paziente fragile che spetta invece al territorio, alle Rsa e a tutta quella cura intermedia che certamente ha un costo inferiore di un ospedale, ma ha anche un'efficacia maggiore". In quell'ambito, continua Montagnani, "si può costruire una struttura a misura di quel tipo di paziente. In ospedale invece la long hospitalization è uno spreco economico ma soprattutto non è efficiente: il problema è che quel paziente anziano con una problematica più sociale non sta bene lì, quindi si spende e non si fa la cosa giusta".

"L'appello - conclude - potrebbe dunque essere che, per costruire una sanità che funziona, bisogna ascoltare tutte le parti, anche la parte professionale che spesso viene accantonata e chiamata soltanto al momento del bisogno. E torno al Covid: ci chiamavano gli angeli, tutta la popolazione era attenta a questa categoria. Ma oggi nella quotidianità anche il cittadino non se lo ricorda più. Il riconoscimento sociale della classe medico-infermieristica è sceso negli ultimi 20 anni. Prima rappresentava una fonte di cultura, di informazioni, di risposte. Ora molto meno perché il mondo è cambiato, e la risposta la posso trovare in due secondi con l'intelligenza artificiale, anche se poi c'è sempre bisogno del medico o dell'infermiere che dia assistenza. Il nodo è quale ruolo la società vuole dare a questo mestiere. L'Ai dà una risposta ma, visto che l'azione poi qualcuno la deve fare, forse è meglio tutelare questo sistema sanitario, meglio se pubblico e universale, cercando di dare la cosa importante al paziente giusto. Se non si può dare tutto, ci vorrebbe il coraggio politico di dire: 'Posso dare questo perché è più importante, quest'altro non lo posso dare'".

