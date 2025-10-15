

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Ancora una volta il governo Meloni si appresta a varare una legge di bilancio che non farà nulla contro le disuguaglianze e le emergenze sociali del Paese. Il futuro degli italiani sarà segnato da politiche di austerità sbagliate e ingiuste. È evidente che non verranno intaccati i privilegi e i profitti miliardari, mentre le famiglie continueranno ad arrivare a fine mese con sempre maggiori difficoltà. Per questo Alleanza Verdi Sinistra insiste nel dire che occorre subito una risposta forte, aumentando i salari nel nostro Paese. Domani, mercoledì 16 ottobre alle ore 11.30, conferenza stampa di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni presso la Sala Stampa di Montecitorio". Si legge in una nota di Avs.

