

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni interverranno domani mattina mercoledi 19 novembre alla manifestazione promossa da Avs a Roma “Basta tagli agli Enti Locali”, in piazza Capranica alle ore 11. Al presidio contro la legge di bilancio del governo Meloni in discussione in queste settimane in Parlamento, interverranno sindaci, assessori e consiglieri comunali provenienti da tutta Italia. Si legge in una nota.

La manifestazione è la prima di un serie di mobilitazioni promosse da Alleanza Verdi Sinistra per ribadire che la manovra del governo della destra non risponde alle emergenze sociali del Paese, darà un colpo pesante agli Enti Locali che avranno sempre più difficoltà a fornire servizi, sicurezza e vivibilità ai cittadini.

