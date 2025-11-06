Roma, 6 nov. (Adnkronos) - “Alla manovra economica do un voto molto alto, sette e mezzo o anche otto: Giorgia Meloni ha il pregio di tenere i conti in ordine”. Così l’ex premier Lamberto Dini a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.
Manovra: Dini, 'merita 8 come voto, Meloni ha pregio tenere conti in ordine'
6 novembre, 2025 • 15:03
