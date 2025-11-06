

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Ringrazio il presidente del mio gruppo Maurizio Gasparri, e i colleghi di Forza Italia per la rinnovata fiducia che mi consente di essere relatore della prossima manovra finanziaria". Così il senatore Dario Damiani, capogruppo in commissione Bilancio, appresa la sua nomina.

"Concluse le numerose audizioni, che hanno fornito elementi puntuali di riflessione, si passa ora all'esame della legge. Si tratta di una manovra importante, che sancisce l'obiettivo del deficit sotto la soglia del 3% raggiunto con un anno di anticipo: un risultato che consentirà una significativa riduzione dell'onere medio del debito. Il governo prosegue, quindi, con prudenza ma con una visione sempre orientata alla crescita, sulla strada della solidità dei conti pubblici, presupposto essenziale per rafforzare la fiducia sia dei cittadini che degli investitori esteri. In sede di esame, Forza Italia formulerà le sue proposte e proporrà i suoi correttivi per migliorare ulteriormente il provvedimento, a beneficio di famiglie e imprese", conclude.

