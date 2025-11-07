

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “Landini insiste nel voler tassare chi lavora, investe e crea ricchezza. Chiamarlo ‘contributo di solidarietà’ non cambia la sostanza: è una patrimoniale. Quella di Landini e della sinistra non è giustizia sociale ma miope ideologia. Siamo alla cultura dell’invidia, per cui chi crea ricchezza va punito. L’Italia non cresce tassando il successo. Cresce sostenendo chi produce e crea lavoro”. Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio Dario Damiani.

