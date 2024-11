Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "È inutile continuare a girarci intorno: i fondi stanziati in questa manovra per la sanità non bastano. Il diritto alla salute, a questo governo, non interessa e non è una priorità. Conti alla mano: mancano 19 miliardi di euro da qui al 2030. Oggi alla Camera la Fondazione Gimbe ha sottolineato quanto la legge di bilancio sia lontana dalle reali necessità della sanità pubblica, con risorse a dir poco insufficienti per finanziare tutte le misure previste. Intanto il ministro Schillaci annuncia nuove assunzioni…Ma con quali soldi? E mentre anche le regioni più virtuose arrancano e 4 milioni e mezzo di cittadini rinunciano alle cure, il governo preferisce investire nella difesa e annunciare fantomatiche tasse sugli extraprofitti. Il governo riveda le priorità. Quelle degli italiani, non le proprie!". Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle in commissione Bilancio Ketty Damante.