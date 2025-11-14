

(Adnkronos) - Dei 96 emendamenti presentati da Azione alla legge di bilancio, alcuni condivisi con il Pld di Luigi Marattin, se ne evidenziano quattro in materia fiscale. Tre modificano l’articolo 2 e prospettano varie soluzioni alternative a quella fornita dal Governo sul taglio di due punti della seconda aliquota Irpef: una no tax area fino a 20.000 euro per gli under 35 anni, una riformulazione della “decontribuzione giovani” che leghi l’aumento dei benefici per l’impresa alla crescita delle remunerazioni dei dipendenti e l’estensione sperimentale per un triennio a 60.000 del secondo scaglione Irpef, con aliquota al 33%. Il quarto è relativo all’articolo 4 e prevede la totale esenzione dall’imposta sul reddito per gli aumenti negoziati in sede di contrattazione di secondo livello e per i premi di produttività.

Inoltre, rispetto agli interventi a favore del sistema produttivo, Azione ha presentato un emendamento sostitutivo dell’articolo 94 su Industria 4.0 e emendamenti su Ires premiale, incentivi alla fusione delle micro-imprese e aumento del credito di imposta per ricerca e sviluppo.

Non mancano le proposte sulla sanità: triplicare le assunzioni previste, aumento strutturale della retribuzione del personale del pronto soccorso e incentivo alle assicurazioni sanitarie nelle pmi. Due gli emendamenti in materia di energia: per il differimento al 2038 del termine di attività delle centrali termoelettriche a carbone e per il ripristino delle gare per le concessioni di distribuzione dell’energia elettrica. Si segnala, tra gli altri, anche un emendamento sulla gratuità dei libri di testo nella scuola dell’obbligo (non solo, come è oggi previsto, nella primaria)”.

