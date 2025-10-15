

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Gli italiani soffrono per rincari gli stipendi da fame e l'Istat certifica il record assoluto di 5 milioni e 700 mila poveri, poveri assoluti. E addirittura abbiamo il record anche di bambini e ragazzi poveri rispetto agli ultimi dieci anni. Il governo non riconosce questa realtà. Abbiamo bisogno di due misure straordinarie in questo senso, un incremento dell'assegno unico per le famiglie con figli e ancora un maxi taglio di quelle che sono le fasce di reddito medie e basse". Lo dice Giuseppe Conte sulla manovra a margine di un evento a Villa Nazareth.

