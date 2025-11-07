

Roma, 7 nov (Adnkronos) - "In Italia abbiamo crisi aziendali che aumentano, tasse che aumentano, salari reali dei quali crolla il potere di acquisto. Perché buttiamo soldi in armi? Lo dirò oggi alla premier Giorgia Meloni e al ministro Adolfo Urso, che chiamerò nel pomeriggio, e confido che riconoscano le vere priorità nella legge di bilancio". Lo ha detto Giuseppe Conte a L'aria che tira.



