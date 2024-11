Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Ancora oggi ci sono tutte le condizioni per un piano di Bilancio a favore dei cittadini, della maggior crescita, di una maggiore redistribuzione di questa crescita: non possiamo rassegnarci a ritornare il fanalino di coda dell'Europa in tutte le classifiche che contano". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.