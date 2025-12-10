

Roma, 10 dic (Adnkronos) - Sulla manovra "noi abbiamo aperto da subito rispetto alle emergenze del Paese. Abbiamo chiesto addirittura alle forze di maggioranza di essere disponibili a lavorare insieme su alcuni obiettivi fondamentali" ma "nulla, nessuna risposta". Lo ha detto Giuseppe Conte, a margine di una conferenza stampa alla Camera, sottolineando che con la maggioranza "certo non c'è una grande discussione".



